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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 450 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 96 kişide koronavirüs tespit edildi, 298 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gökhan Kavak   | 28.07.2020
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 450 bini geçti Fotoğraf: Yasin Cenan/AA

Abuja

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 7 bin 96 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 452 bin 529'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 298 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 7 bin 67 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 7 bin 96 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 452 bin 529'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 274 bin 925 olarak belirlendi.

Bugüne kadar toplam 2 milyon 802 bin 211 test yapıldı.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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