Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti
Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 57 bini aştı.
Ankara
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 28 bin 468'a, vaka sayısı 1 milyon 57 bin 161'e çıktı.
Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede virüse yakalananlardan 879 bin 671'i iyileşti.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.