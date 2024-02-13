Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'i durdurması için yetkisini kullanma başvurusunda bulundu
Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.
Ankara
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