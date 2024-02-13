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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'i durdurması için yetkisini kullanma başvurusunda bulundu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'na, İsrail'in, Refah kentine planladığı kara operasyonunu durdurması için tüm yetkisini acil kullanması başvurusunda bulundu.

Tufan Aktaş  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'i durdurması için yetkisini kullanma başvurusunda bulundu

Ankara

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