Euro
10.24
Dolar
8.63
BIST 100
1,348.27
Altın
1,808.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da Yol-İş Sendikası'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Dünya

Guatemala'da Devlet Başkanı Giammattei'nin istifasının istendiği protestolara karşı önlemler alınacak

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, istifasının istendiği protestolara karşı önlemler alınacağını bildirdi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 13.07.2021
Guatemala'da Devlet Başkanı Giammattei'nin istifasının istendiği protestolara karşı önlemler alınacak

Ankara

Başkent Guatemala'nın birçok sokağı, Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin istifasını isteyen pankartlarla donatıldı.

Giammattei, yaptığı açıklamada, protesto gösterilerinin sınırlandırılacağını belirtti.

"Bence bu kadarı yeter." diyen Giammattei, protestocuların sürekli yasa dışı gösterilerle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına ve daha çok soruna yol açtığını söyledi.

Öte yandan ülkedeki muhalif milletvekillerinden Andrea Villagran, hükümetin salgını kontrol altına almak yerine, protestoları sınırlandırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Giammattei'nin ifade özgürlüğünü bastırmak istediğini belirten Villagran, "Eğer gerçekten salgının üzerine gitmek istiyorsa alışveriş merkezlerinde, restoranlarda, turistlerin yoğun olduğu yerlerde önlemlere uyulmasını sağlamak gibi kullanmadıkları başka yöntemler var." dedi.

Başkent Guatemala'da hafta sonu yaklaşık 300 gösterici, Kovid-19 salgınının iyi yönetilmemesi ve Rusya'nın göndereceği Sputnik Kovid-19 aşısının sevkiyatının gecikmesini protesto etmişti.

Göstericiler, ülkeye yeteri kadar Kovid-19 aşısı getirilemeyişi nedeniyle Giammattei'nin istifasını istemişti.

16 milyon doz Sputnik aşısının 550 bini Guatemala'ya ulaştı

Giammattei 16 milyon doz Sputnik aşısı için anlaşma yapmıştı.

Guatemala, aşıların toplam maliyetinin yarısına tekabül eden yaklaşık 80 milyon doları peşin ödemişti. Ancak bugüne kadar ülkeye sadece 550 bin Sputnik aşısı ulaştı.

ABD, Guatemela'ya 1,5 milyon doz Moderna aşısı bağışlamıştı ancak bu yine de 17 milyon nüfusu olan ülkenin salgınla mücadelesi için yeterli olmamıştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, 319 bin 157 vakanın tespit edildiği Guatemala'da 9 bin 721 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde
FDA: Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Guatemala'da Devlet Başkanı Giammattei'nin istifasının istendiği protestolara karşı önlemler alınacak

Guatemala'da Devlet Başkanı Giammattei'nin istifasının istendiği protestolara karşı önlemler alınacak

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Myanmar'da darbe karşıtlarına saldıran güvenlik güçleri 25 kişiyi öldürdü

Esed rejimi, Dera'da 40 bin kişilik mahalleyi 8 gündür abluka altında tutuyor

Esed rejimi, Dera'da 40 bin kişilik mahalleyi 8 gündür abluka altında tutuyor
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak

Myanmar'da gözaltında tutulan 2 binin üzerinde kişi serbest bırakılacak