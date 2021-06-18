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Dünya

Guantanamo'daki hapishanede tutuklu iki kişinin daha serbest kalmasına karar verildi

ABD'nin, Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan askeri üssündeki hapishanede yıllardır tutuklu bulunan iki kişinin daha aklandığı ve diğer ülkelere nakli için onay beklendiği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 18.06.2021
Guantanamo'daki hapishanede tutuklu iki kişinin daha serbest kalmasına karar verildi

New York

New York Times'ın (NYT) haberinde, Guantanamo'da uzun yıllardır tutuklu bulunan Abdulsalam al-Hela ve Sharqawi Abdu Ali al-Hajj isimli Yemen vatandaşlarının suçsuz bulunarak salıverilmesine karar verildiği bildirildi.

Haberde, "CIA tarafından gözaltına alındıktan sonra Guantanamo Körfezi'nde yıllarca suçsuz olarak tutulan iki adamın gönderileceği ülkeleri netleştirmek için Dışişleri Bakanlığı müzakereleri takip edecek bir kişiyi henüz belirlemedi." ifadesi yer aldı.

Guantanamo'dan serbest bırakılması onaylanan tutukluların sayısının 11'e yükseldiği ancak salıverilmeleri için üçüncü bir ülkenin söz konusu kişileri kabul etmesinin gerektiği belirtildi.

NYT, her ikisi de 53 yaşında olan Yemen vatandaşlarının salıverilme kararının Joe Biden yönetiminin Guantanamo'yu kapatma hedefinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Guantanamo insan hakları ihlalleriyle anılıyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesini kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, en son Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 12 Şubat'taki günlük basın toplantısında, Başkan Joe Biden yönetiminin Guantanamo Hapishanesini 4 yıllık görev sürelerinin sonuna kadar kapatmayı planladığını söylemişti.




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