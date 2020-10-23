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Dünya

Grip aşısının ardından hayatını kaybeden Güney Koreli gencin ölümünün aşıyla bağlantısı bulunmadığı açıklandı

Güney Koreli yetkililer, grip aşısı vurdurduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin ölümünün aşıyla ilgisinin bulunmadığı bildirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.10.2020
Grip aşısının ardından hayatını kaybeden Güney Koreli gencin ölümünün aşıyla bağlantısı bulunmadığı açıklandı

Ankara

BBC'nin haberine göre, Güney Kore Adli Tıp Kurumu, 17 yaşındaki gencin ölümüne, grip aşısının yol açtığı yönünde kanıta rastlanmadığını duyurdu. 

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun da ülke genelinde şüpheli ölümlerin sebebinin grip aşısı olamayacağını belirterek "Şimdiye kadar uzmanlar, aşılarla ölümlerin bağlantılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi ama birçok vatandaşımız endişeli." ifadesini kullandı.

Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini bildirdi.

Aşı programı

Bu arada "Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu" iddia edilen şüpheli ölümlerin sayısının 32'ye yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore'de süreceği açıklanan aşı programı çerçevesinde, bugüne dek 13 milyon kişiye aşı yapıldı.

Aşı programıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilirken kitlesel bir grip salgının önlenmesi amaçlanıyor.

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