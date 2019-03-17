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Dünya

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.

17.03.2019
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın Hakurk bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu kaydedildi. 

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