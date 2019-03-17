Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Hakurk'ta dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin gri listede aranan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu belirlendi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın Hakurk bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.