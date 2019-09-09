Euro
6.35
Dolar
5.75
BIST 100
100,291.40
Altın
1,515.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Diyarbakır'da HDP'li Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ediyor
logo
Dünya

Greenpeace'ten Almanya'ya "Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzat" çağrısı

Greenpeace, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ambargosunun süresinin uzatılmasını ve Yemen'deki savaşa katılan ülkelere yönelik de genişletilmesini talep etti.

Erbil Başay   | 09.09.2019
Greenpeace'ten Almanya'ya "Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzat" çağrısı

Berlin

Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Almanya'ya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararının uzatılması çağrısında bulundu.

Greenpeace üyelerinin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde düzenlediği eylemde, Yemen'de savaşa katılan ülkelere silah satışı protesto edildi.

Bakanlığın önüne temsili 3 füze koyan göstericiler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e çağrıda bulunarak, "Altmaier, Yemen savaşına silah ihracatını durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Greenpeace'ten silahsızlanma uzmanı Alexander Lurz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosunun sona ereceğini hatırlatarak, "Biz bunun uzatılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bu ambargonun Yemen'deki savaşa katılan ülkelere yönelik de genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Lurz, bu konuda topladıkları 10 bin imzayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığına teslim edeceklerini kaydetti.

Lurz, anketlere göre Alman halkının yüzde 81'inin Yemen'de savaşa katılan ülkelere silah satımına karşı olduğu bilgisini de paylaştı.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'ta 6 ay daha uzatmıştı.

Öte yandan iktidarda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir

Benzer haberler

Greenpeace'ten Almanya'ya "Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzat" çağrısı

Greenpeace'ten Almanya'ya "Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzat" çağrısı

Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman oldu

'AB-Türkiye mutabakatı bir başarıdır, sürdürüleceğini varsayıyoruz'

Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir

Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı

Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı
Suudi Arabistan ve BAE'nin Pakistan ilgisi

Suudi Arabistan ve BAE'nin Pakistan ilgisi