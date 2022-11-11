Greenpeace eylemcileri Alman hükümetinin çevre ve iklim politikalarını protesto etti
Çevreci örgüt Greenpeace aktivistleri, Almanya'nın çevre ve iklim politikalarını protesto etmek amacıyla Ulaştırma Bakanlığının dış cephesine "iklim suçluları" yazılı bariyer bandı çekti.
Berlin
12 Greepeace eylemcisi, başkent Berlin'de Ulaştırma Bakanlığının "iklim protestolarının suç sayılması" girişimine karşı eylem yaptı.
Eylemciler Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ofisinin bulunduğu yere üzerinde "İklim Suçluları" yazılı 40 metre uzunluğunda iki bariyer bandı gerdi.
Greenpeace üyesi Marion Tiemann, burada yaptığı açıklamada, "Federal Hükümet ve özellikle de Bakan Wissing mevcut iklim koruma yasasını çiğniyor. Barışçıl iklim protestolarını kriminalize etme girişimleriyle dikkatimizi dağıtmak yerine bu yasa ihlalini konuşmalıyız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.