Greenpeace aktivistleri, sıcaklara dikkati çekmek için metro tabelalarını sembolik olarak değiştirdi Greenpeace aktivistleri, iklim krizi ve fosil yakıt kullanımı arasındaki ilişkiye dikkati çekmek amacıyla, Londra metrosundaki bazı istasyonların tabelalarını sembolik olarak değiştirdi.