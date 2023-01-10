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Dünya

Göstericilerin Kongre'yi bastığı Brezilya'da liderler ortak bildiriyle demokrasi vurgusu yaptı

Brezilya'da, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ve bazı yöneticiler, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı ve Yüksek Mahkeme'ye göstericilerce yapılan baskınlara tepki göstermek için "Demokrasiyi Savunmak" isimli ortak bildiriye imza attı.

Sinan Doğan   | 10.01.2023
Göstericilerin Kongre'yi bastığı Brezilya'da liderler ortak bildiriyle demokrasi vurgusu yaptı

Bolivar

Brezilya'da, Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, Twitter hesabından ortak bildiriyi paylaşarak, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarının Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye baskınını bir kez daha kınadı.

Terör eylemlerinin reddedilerek barış ve demokrasi vurgusu yapılan "Demokrasiyi Savunmak" isimli bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin yetkilileri, demokrasi savunucuları ve 1988 Anayasa Tüzüğü, Pazar günü öğleden sonra Brasilia'da vuku bulan terör, vandalizm, suç ve darbe eylemlerini reddediyoruz. Kurumsal önlemlerin alınması için birleşiyoruz. Ülkenin normalliğe ve saygıya ihtiyacı var. Toplumu, vatanımızda barış ve demokrasiyi savunmak için sükuneti korumaya çağırıyoruz."

Ortak bildiri, Devlet Başkanı Lula da Silva, Senato Geçici Başkanı Veneziano Vital do Rego, Temsilciler Başkanı Arturo Lira ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Rosa Weber tarafından paylaşıldı.

Lula, Planalto Sarayı'nda üst düzey devlet görevlileriyle bir dizi toplantı yapmasının ardından Ulusal Kongre baskınına karşı ortak tepki gösteren 27 eyalet valisiyle durum değerlendirmesi yaptı.

Lula, baskın yapılan binaları ziyaret etmişti

Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro sempatizanlarının neden olduğu tahribatı incelemek üzere Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto, Ulusal Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) binalarını ziyaret etmişti.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarının ciddi hasar aldığı ve içindeki eşyaların bazılarının kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Bolsonaro destekçileri orduyu müdahaleye çağırmıştı

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahale için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

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