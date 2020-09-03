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Dünya, Libya

Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa: Bana ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar soruldu

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi tarafından verilen uzaklaştırma kararının kaldırılması sonrası görevine dönen İçişleri Bakanı Başağa, hakkında açılan idari soruşturmayla ilgili katıldığı oturuma ilişkin ilk kez konuştu.

Mücahit Aydemir   | 03.09.2020
Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa: Bana ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar soruldu

Trablus

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında katıldığı oturumda kendisine son dönemde çıkan gösteriler ve ardından yaşanan olaylarla ilgili olarak sorular yöneltildiğini bildirdi. 

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi tarafından hakkında verilen uzaklaştırma kararının kaldırılması sonrası görevine dönen İçişleri Bakanı Başağa, Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi Basın Ofisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, hakkında açılan idari soruşturma oturumu hakkında ilk kez konuştu.

Oturumun, Başkanlık Konseyi üyeleri ve kendisinin katılımıyla Başbakanlık binasında yapıldığını ve 5 saat 20 dakikadan uzun sürdüğünü kaydeden Başağa, soruşturmada sorulan soruların "genel olarak son zamanda çıkan gösteriler ve ardından yaşanan olaylarla ilgili" olduğunu söyledi.

Başağa, soruşturma oturumuna ilişkin, "Başkanlık Konseyinin sayın üyeleri, gösteriler, gösterilerin güvenliği, göstericilerin karşılaşmış olabileceği ihlaller ve de güvenliğin sağlanmasında İçişleri Bakanlığı birimlerinin rolüne dair ayrıntılı sorular yöneltmiştir." dedi.

Devletin güvenlik kurumlarının birlik ve bütünlüğü ve tüm askeri ve güvenlik birimlerinin Başkanlık Konseyinin liderliğinde ve aralarında koordineli şekilde hareket ettiğinin vurgulandığını kaydeden Başağa, "İçişleri Bakanının 562/2020 sayılı karar gereğince soruşturmaya çağrılması, bakanlığın, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin meşruiyetine bağlı olarak görev yaptığını, devlet kurumlarının kademelerine saygıyı ve bakanlık kurumlarının düzenini kanuna göre şekillendiğini vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Başağa'nın görevden uzaklaştırılması kararı

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyi, 28 Ağustos'ta Başağa'nın tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında Başkanlık Konseyi nezdinde idari soruşturma açılacağını duyurmuştu.

Başağa, kararın alındığı gün Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere Ankara'da bulunuyordu.

Soruşturmanın gerekçesinde, İçişleri Bakanı'nın 23 Ağustos'ta Trablus'ta ve diğer bazı şehirlerde meydana gelen gösteriler ve ardından yaşanan olaylar hakkındaki beyanlarına işaret edilmişti.

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