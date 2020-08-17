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Dünya

Google Avustralya'daki kullanıcılarının bilgilerinin medya kuruluşlarıyla paylaşılabileceğini duyurdu

Google, Avustralya hükümetinin dijital devlerin haber içerikleri için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının, ülkedeki kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 17.08.2020
Google Avustralya'daki kullanıcılarının bilgilerinin medya kuruluşlarıyla paylaşılabileceğini duyurdu

Canberra

Google, Avustralya hükümetinin dijital devlerin haber içerikleri için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısının, ülkedeki kullanıcılara sunulan ücretsiz hizmetleri tehdit edeceği ve kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesiyle sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Google Avustralya Direktörü Mel Silva, Google ve Facebook'un ticari medya şirketlerinden aldıkları haberler için ödeme yapmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili "Avustralyalılara açık mektup" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Google Arama ve YouTube hizmetlerinin oldukça kötü olarak sağlanmasına, kullanıcı bilgilerinin medya kuruluşlarına verilmesine ve Avustralya'da kullanıcıların ücretsiz olarak faydalandığı hizmetlerin riske atılmasına neden olabileceği belirtildi.

Yasa tasarısının "uygulanamaz" olduğu için Avustralya'da sunulan ücretsiz hizmetlerin riskte olacağı aktarılan açıklamada, şirketin Avustralyalılardan bu tür ücretsiz hizmetleri için para alma niyetinde olmadığı da kaydedildi.

Diğer yandan, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Başkanı Rod Sims, yaptığı açıklamada, Google'ın kullanıcılara ücretsiz olarak sunduğu Google Arama ve YouTube hizmetinden istemediği sürece para almayacağına dikkati çekti.

Sims, Google'ın Avustralyalı haber kuruluşlarıyla istemediği sürece ek kullanıcı bilgisi paylaşmak zorunda olmadığını kaydetti.

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