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Tel çitleri kesen düzensiz göçmenler İpsala’dan Yunanistan’a geçti. Yunanistan tarafında düzensiz göçmenlerin üzerine ateş açıldı. Yaralı düzensiz göçmenler var. -VTR
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Dünya

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Hakan Mehmet Şahin   | 02.03.2020
Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Göçmenler tel çitleri keserek Yunanistan'a geçti

Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı. İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden bazıları, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

                    

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.


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