Gine'de hükümet istifa etti
Gine'de Başbakan Ibrahima Kassory Fofana'nın, hükümetin istifasını sunduğu bildirildi.
Dakar
Gine'de Başbakan Ibrahima Kassory Fofana, hükümetin istifasını sundu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 2018'den bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Fofana'nın hükümetin istifasını sunduğu ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin istifayı kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, yeni hükümetin en kısa sürede oluşturulacağı kaydedildi.
Gine'de Mart 2020'de milletvekili, Ekim 2020'de de cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı Conde, ekimdeki seçimlerle 3'üncü dönemine seçilmişti.
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