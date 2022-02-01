Gine Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyuldu
Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Dakar
Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı esnada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğu kaydedildi.
Olayın ardından okullarda eğitime ara verildiği ve öğrencilerin evlerine gönderildiği belirtildi.
Görgü tanıklarının ifadelerinde, şehir merkezinde çok sayıda asker bulunduğu ve bazı resmi kurumların da asker tarafından kordon altına alındığı aktarıldı.
Silah seslerinin kaynağı henüz bilinmiyor.
ECOWAS, Gine Bissau'da yaşananları "darbe girişimi" diye niteledi
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirdi.
ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, Gine Bissau'da silah seslerinin duyulmasıyla başlayan süreci endişeyle izledikleri belirtildi.
ECOWAS'ın tüm darbe girişimlerini kınadığı kaydedilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun fiziksel bütünlüğünden askerin sorumlu olduğu bildirildi.
Açıklamada, askere "kışlana dön" çağrısı da yapıldı.
BM'den "demokratik kurumlara saygı" çağrısı
BM Genel Sekreter Sözcülüğü, Gine Bissau'da "darbe girişimi" ve yoğun çatışmalar yaşandığı haberlerinin ardından açıklama yayımladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini belirterek çatışmalara derhal son verilmesi ve ülkenin demokratik kurumlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.