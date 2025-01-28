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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Geri döndüğü evini enkaz halinde bulan Gazzeli kadın, İsrail'e "Siz yıkarsınız, biz inşa ederiz" mesajı verdi

Beyt Lahiya'daki evlerinin enkazına dönen Filsitinli kadın, Gazze’yi yeniden inşa edeceklerinin altını çizdi ve İsrail’e “Siz yıkarsınız biz inşa ederiz” sözleriyle mesaj verdi.

28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Geri döndüğü evini enkaz halinde bulan Gazzeli kadın, İsrail'e "Siz yıkarsınız, biz inşa ederiz" mesajı verdi

Beyt Lahiya

Savaş nedeniyle evlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze Şeridi’nin en kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya’nın Şeyma bölgesinde yıkılan evlerine geri döndüklerinde karşılaştıkları manzara karşısında çaresiz kaldı.

Filistinliler tamamen harabeye dönmüş evlerin ve altyapısı yok edilmiş sokakların arasında, yaşam koşullarının zorluğuna ve imkansızlığa rağmen hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Sığınacak yerleri olmayan Filistinliler, enkazların arasına kurdukları çadırlarda kalıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından yaklaşık 4 ay sonra 4 katlı evlerinin yıkıldığını ifade eden Filistinli kadın, açlık ve göç gibi zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti. İsrail saldırıları sebebiyle su, elektrik gibi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıklarını belirtti.

Yakınlarını ve sevdiklerini kaybetmelerine rağmen Gazze halkı olarak kendi topraklarını terk etmeyeceklerini ve Gazze’de kalmaya devam edeceklerini vurguladı.

Beyt Lahiya'daki evlerinin enkazına dönen Filsitinli kadın, Gazze’yi yeniden inşa edeceklerinin altını çizdi ve İsrail’e “Siz yıkarsınız biz inşa ederiz” sözleriyle mesaj verdi.

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