George Floyd'un kardeşinden BM'ye çağrı

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Dünya

George Floyd'un kardeşi, BM'ye ABD'deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, Birleşmiş Milletler'e (BM) ABD'de siyahilere yönelik polis şiddetinin incelenmesi için bağımsız bir komisyon oluşturması çağrısında bulundu.

Emel Gözellik   | 17.06.2020
George Floyd'un kardeşi, BM'ye ABD'deki ırkçılıkla ilgili soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu

Ankara

Philonise Floyd, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) oturumuna video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, ağabeyi George Floyd'un son yıllarda polis tarafından öldürülen siyahilerden biri olduğunu söyledi. 

Ağabeyinin öldürülmesinin münferit bir olay olmadığını belirten Floyd, ağabeyinin kameraların önünde işkence edilerek öldürülmesinin, ABD'de polislerin siyahilere nasıl davrandığına bir örnek olduğunu dile getirdi. Floyd, "Umarım, ABD'de siyahilerin öldürülmesinin ve barışçıl protestoculara uygulanan şiddetin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurmayı düşünürsünüz." ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada polis memurlarının görevini kötüye kullanmasının uluslararası standartlara dayanan soruşturma, yaptırım ya da kovuşturmayla karşılık bulması gerektiğine işaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle ikinci duyuruya kadar süresiz askıya alınan İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 43'üncü oturumu, İsviçre'nin Cenevre kentinde pazartesi yeniden başlamıştı. İHK, Afrika ülkelerinden gelen talep üzerine ABD'deki ırkçılık ve polis şiddetini acilen görüşme kararı almıştı.

Konsey'in 43. oturumu, cuma günü farklı ülkelerdeki insan hakları durumlarına ilişkin karar tasarılarının oylanmasıyla sona erecek.

Floyd'un öldürülmesi

Minneapolis'te 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta gözaltına alınırken bir polisin boynuna dizini basması sonucu yaşamını yitirmiş ve bu olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması, ülkede polis şiddetini ve ırkçılık tartışmalarını bir kez daha gündeme getirmişti.

"Polis reformu" ve "ırkçılığa son" talebiyle başlayan gösterilerde, başkent Washington DC de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde şiddet ve yağma olayları yaşanmış, şehirlere Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

New York ve Minneapolis dahil birçok şehir yerel polis teşkilatlarında reformlar için adımlar atarken, ABD Başkanı Donald Trump federal çapta polis teşkilatları konusunda bir kararname imzalamıştı.

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