'General Süleymani'nin Irak topraklarında öldürmesi hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır'
İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığını söyledi.
İstanbul
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır." dedi.
- Pentagon: Kasım Süleymani, Trump'ın talimatıyla öldürüldü
- İranlı komutanın öldürülmesinden sonra Bağdat'ta sevinç gösterileri düzenlendi
- İran lideri Ali Hamaney: Suçluları acı bir intikam bekliyor
- ABD saldırısında ölen İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
- Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi
- Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır
- İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
- Devrim Muhafızları Sözcüsü: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
- Irak Başbakanı Abdulmehdi: Saldırı, Irak ve bölgede yıkıcı bir savaşın fitilini ateşlemiştir
- Rusya: Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım
- ABD'den vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısı
- Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısı
- ANALİZ: İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
- ANALİZ: Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
- ANALİZ: İran, 'Devrim Muhafızları Devleti'ne dönüşebilir
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini vurguladı.
Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısında bulundu.
Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.