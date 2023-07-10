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Dünya

Genç öğretmenler, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlı çocuklara ana dil eğitimi verecek

Azerbaycan Genç Öğretmenler Birliği, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlı çocuklar için ana dil eğitimi verilecek bir proje başlattı.

Ruslan Rehimov  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Genç öğretmenler, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlı çocuklara ana dil eğitimi verecek

Bakü

"Anadili - Azerbaycanca okulu" isimli proje kapsamında Azerbaycan dışında yaşayan 6-10 yaş, 11-13 yaş ve 14-18 yaş gruplarından çocuklara, ana dilini daha iyi öğrenme olanağı sağlanacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılını kapsayacak program çerçevesinde dersler 15 Eylül'de başlayacak ve çevrim içi yapılacak.

Başlangıç, orta ve yüksek seviyeler için üç kategoride hayata geçirilecek eğitim programı, Azerbaycan tarihi, edebiyatı, coğrafyası ve kültürü hakkında ayrıntılı bilgiler içeren konular esas alınarak hazırlandı.

Eğitim ücretsiz olacak

Azerbaycan Genç Öğretmenler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rufat Asadzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke dışında yaşayan evlatlarının Azerbaycancayı mükemmel şekilde öğrenmelerine destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Asadzade, eğitimin profesyonel öğretmenler tarafından verileceğini belirterek, "Eğitim tamamen ücretsiz olacak. Dil, millet olmanın temel unsurudur. Dolayısıyla her bir Azerbaycanlı çocuğun ülke dışında yaşasalar bile ana dilini mükemmel bilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Eğitim programına kayıt işlemi, 12 Temmuz'a kadar anadili.agma.az platformu üzerinden yapılacak.

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