Gazze'ye destek gösterileri sürüyor
Dünyanın birçok ülkesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze'ye destek gösterileri düzenlediler.
Ankara
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterisi düzenledi.
Beyrut'un batısında yer alan Ayn el-Mıreyse bölgesinde bir araya gelen Lübnanlılar, Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden soykırım savaşını protesto etti.
Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra çeşitli mesajların yer aldığı afişleri taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in aleyhinde sloganlar attı.
Arap ve İslam ülkelerinin de İsrail'in soykırım savaşına maruz kalan Filistin halkı için yeterli tepkileri göstermediğini savunan göstericiler, Müslüman ülkelerin Gazze'deki masum siviller için harekete geçmesi çağrısı yaptı.
Gazze'deki masum kadın ve çocuklara destek için boykot kampanyalarının da sürdürülmesi çağrısı yapan göstericiler, İsrail ve İsrail'den yana ülkelerin ürünlerinin tüketilmemesi yönünde talepte bulundu.
Fas'ta binlerce öğrenci İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
Fas’ın doğusundaki Ucda, kuzeyindeki Meknes, Fes ve Tanca ile güneydoğusundaki Erfud ve Beni Tedcit kentlerindeki birçok üniversite ve eğitim kurumunda binlerce öğrenci, 18 aydır soykırıma maruz kalan Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.
Gösteriler, ülkedeki başta Fas Ulusal Öğrenci Birliği olmak üzere çeşitli sivil ve sendikal yapılar tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımının durdurulması çağrısı yapılan genel grevle eş zamanlı olarak yapıldı.
Gösterilere katılan öğrenciler Filistin’i destekleyen sloganlar atarken, Filistin bayrakları ve Gazze’deki direniş gruplarının liderlerinin fotoğraflarını taşıdı.
Filistinli gruplardan dün yapılan ortak açıklamada, "İşgal altındaki tüm Filistin topraklarında hayatın bütün yönlerini içeren kapsamlı bir genel grev çağrısı" yapılmıştı.
Filistin topraklarında ve yurt dışındaki mülteci kamplarında bulunan Filistinlilere ve dünyadaki tüm özgür insanlardan Gazze Şeridi'ndeki katliamı durdurmaları için hareketi geçmeleri istendi.
Öte yandan Hamas da Gazze'de devam eden saldırılara karşı kapsamlı grev ve yürüyüş çağrısında bulundu.
Bangladeş'te ABD Büyükelçiliği yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Bangladeş'in başkenti Dakka'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınamak ve ABD'nin İsrail'e sağladığı silah tedarikine tepki göstermek için ABD Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.
Başkentin Gulşan bölgesinde bulunan ABD Büyükelçiliği yakınında bir araya gelen Filistin destekçisi grup, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ve ABD'nin İsrail'e silah tedarik etmesine tepki gösterdi.
Filistin bayrakları ve ABD'yi kınayan pankartlar taşıyarak yürüyen göstericiler, "Özgür Filistin", "Trump terörist", "Biz kimiz, siz kimsiniz, Filistin, Filistin" sloganları attı.
Aralarında polis ve askeri personelin de bulunduğu güvenlik güçleri, bölgede barikatlar kurdu.
Ülke çapındaki birçok üniversite de Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için kampüslerinde Filistin'e destek gösterileri düzenledi.
Bangladeş Dışişleri Bakanlığından açıklama
Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınandı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'de "insanlık felaketine" neden olduğu belirtilerek "Görünen o ki, İsrail, uluslararası toplumun tekrarlayan çağrılarına hiçbir şekilde aldırış etmemiş ve bunun yerine giderek yoğunlaşan bir öldürme çılgınlığına girişmiştir." ifadesine yer verildi.
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.