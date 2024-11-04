Dolar
34.34
Euro
37.42
Altın
2,738.86
ETH/USDT
2,430.60
BTC/USDT
67,875.00
BIST 100
8,663.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyası binlerce çocuğa ulaşılamadan son buldu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in kuşatması ve saldırıları altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyasının, yaşanan ertelemenin ardından bugün sona erdiğini ancak binlerce çocuğa aşı yapılamadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyası binlerce çocuğa ulaşılamadan son buldu

Cenevre

BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyinde Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sona erdi.

Kampanya kapsamında 94 bin çocuk aşılandı ancak binlerce çocuğa hala ulaşılamadı.

Gazze'de bir yıldır devam eden savaş, haftalarca süren kuşatma ve İsrail'in sürekli zorla yerinden etme talepleri ve bombalamaları aşılamada ciddi gecikmelere ve engellere neden oldu.

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki tüm çocuklara ikinci ve son dozu ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1 Kasım'da X'ten yaptığı paylaşımda "Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de ertelenen çocuk felci aşılama kampanyasının yarın yeniden başlamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ'nün sosyal medya hesabından 23 Ekim'de yapılan paylaşımda, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvence altına alınmış insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY yılın üçüncü çeyreğinde 24,5 milyon yolcu taşıdı
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Novi Sad'daki kaza nedeniyle taziye defteri açıldı
YSK Başkanı Yener, başkanlık seçimleri için ABD'de
Hava Kuvvetleri Komutanlığına pilot adayı muvazzaf subay temini için başvuru tarihi uzatıldı
Somali Deniz Görev Grubu, Oruç Reis Araştırma Gemisi'ne refakat etti

Benzer haberler

Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyası binlerce çocuğa ulaşılamadan son buldu

Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşılama kampanyası binlerce çocuğa ulaşılamadan son buldu

Hamas'tan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarına karşı tüm dünyaya "Öfke Cuması" çağrısı

BM: İsrail'in BM'ye yönelik engellemeleri can kaybına neden oluyor

İsrail'in 382 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı

İsrail'in 382 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 42 bin 718'e çıktı
İsrail 17 gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde "aç bırakma" siyaseti uyguluyor

İsrail 17 gündür kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde "aç bırakma" siyaseti uyguluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet