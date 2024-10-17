Gazze'nin kuzeyinde, İsrail kuşatması nedeniyle "sağlık ve çevre felaketi" yaşanıyor
İsrail'in saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze'nin kuzeyinin "sağlık ve çevre felaketiyle" karşı karşıya olduğu belirtildi.
İstanbul
Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı hizmet kurumları tarafından yapılan açıklamada, 1 yılı aşkın süredir bölgede soykırımını sürdüren İsrail'in son 13 gündür, Gazze'nin kuzeyine yönelik kuşatmasının yol açabileceği insani felaket hakkında uyarıda bulundu.
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye gitmesi için İsrail tarafından bölgeye gıda ve ilaç girişinin engellendiği ve her taraftan abluka altına alındığı aktarılarak, "Binlerce ton atığın yollarda ve sokaklarda biriktiği, çocuklar başta olmak üzere bölge sakinlerinde öldürücü hastalıklara yol açan büyük bir sağlık ve çevre felaketi yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in hastaneleri ve hizmet veren tesisleri bombalayarak Gazze Şeridi'nin kuzeyini "yaşamaya uygun olmayan bir yer haline getirdiği" vurgulandı.
İsrail ordusu 13 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a yoğun kara ve hava saldırısı düzenliyor.
Bölgeyi kuşatan İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları da engellerken, ABD baskısı sonrası Gazze'nin kuzeyine bir miktar insani yardımın girişine izin verdi.
İsrail'in 377 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 42 bin 438 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.