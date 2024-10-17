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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'nin kuzeyinde 200 bin Filistinlinin yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı bildirildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı belirtildi.

Mohamed Majed, Ali Semerci  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Gazze'nin kuzeyinde 200 bin Filistinlinin yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığı bildirildi

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binaları ve altyapıyı bombalayarak havaya uçurduğu kaydedilen açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunca öldürülen onlarca Filistinlinin cenazesinin, ordunun sürdürdüğü kara harekatı ve hareket eden her türlü nesneyi hedef alması nedeniyle hala enkaz altından çıkarılmayı ve yollardan kaldırılmayı beklediği kaydedildi.

Müdürlüğün açıklamasında, "Cibaliya yok ediliyor ve sistematik ölüme maruz kalıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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