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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler cuma namazını İsrail'in hedef aldığı caminin enkazında kıldı

20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Gazzeliler cuma namazını İsrail'in hedef aldığı caminin enkazında kıldı

Han Yunus
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Filistinliler, İsrail saldırıları sonucu ağır hasar alan ve büyük bir bölümü yıkılan Muhammed Nasruddin el-Elbani Camisi'nin yıkılmayan kısmında cuma namazı kıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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