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Dünya

Gazzeli kız: Dünyada kutlamalar yapılırken, biz yeni yıla bombardıman altında giriyoruz

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Filistinli küçük kız yeni yıla "ölümler ve yaralanmalarla" girmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Çağrı Koşak  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Gazzeli kız: Dünyada kutlamalar yapılırken, biz yeni yıla bombardıman altında giriyoruz

İstanbul

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Gazze'den dünyaya seslenen Filistinli küçük kız "Yeni yılınız kutlu olsun. Bütün dünya yeni yılı kutluyor." diyerek söze başladı.

"Biz yeni yılı ölümler, yaralanmalar ve bombalarla kutluyoruz." diyen Filistinli kız, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde durumun kötü olduğunu belirtti.

Filistinli kız, kendilerine yakın bir evin az önce bombalandığını ifade ederek, yeni yılda savaşın bir an önce bitmesi dileğinde bulundu.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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