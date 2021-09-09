Dolar
8.44
Euro
9.99
Altın
1,794.41
ETH/USDT
3,477.10
BTC/USDT
46,580.00
BIST 100
1,452.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilere destek mesajları verildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 09.09.2021
Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İslami Cihad Hareketinin Kadın Kolları tarafından organize edilen gösteride Gazzeli kadınlar, tutuklulara destek sloganları atarken, uluslararası insan hakları örgütlerini ve uluslararası toplumu hapishanelerdeki Filistinlilerin haklarını savunmaya çağıran dövizler taşıdı.

AA muhabirine konuşan İslami Cihad Kadın Kolları Sorumlusu Saide Hillis, "İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek olmak ve onlarla dayanışmamızı göstermek için bugün burada toplandık." dedi.

Filistinli tutuklulara yönelik her türlü düşmanca tutumu reddettiklerini söyleyen Hillis, uluslararası toplumu da hak ihlallerine karşı Filistinlilere destek olmaya çağırdı.

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı. İsrail güçleri olayın ardından Filistinli tutuklulara yönelik baskıları artırmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin Gilboa Hapishanesinin 3 numaralı bölümüne baskın düzenlediği ve bazı tutukluları başka cezaevine naklettiği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'nın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bakan Koca: Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi
Biden tüm federal çalışanlara aşı zorunluluğu getiren kararnameyi bugün imzalayacak
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi

Gazzeli kadınlar İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için destek gösterisi düzenledi

Gazze'de İsrail hapishanesinden kaçan tutuklulara destek gösterisi

İsrail'in 15 yıllık ambargosuna rağmen Gazze'de zorluklar içerisinde 21 metrelik balıkçı teknesi inşa ediliyor

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
Gazzeliler, Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını tatlı dağıtarak kutladı

Gazzeliler, Filistinli 6 tutuklunun İsrail hapishanesinden kaçışını tatlı dağıtarak kutladı
İsrail'in Gazze'ye yönelik kısıtlamalarını gevşetmesi, gerilimin tırmanmasını önleyecek mi?

İsrail'in Gazze'ye yönelik kısıtlamalarını gevşetmesi, gerilimin tırmanmasını önleyecek mi?