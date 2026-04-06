Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup gönüllü öğretmen, İsrail'in, 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla çöken eğitim sistemini yeniden canlandırabilmek ve çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması için bir okul açtı.

Gazzeli gönüllü öğretmenler, imkansızlıklara rağmen bir neslin kaybolmaması için uğraşıyor Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup gönüllü öğretmen, İsrail'in, 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla çöken eğitim sistemini yeniden canlandırabilmek ve çocukların eğitim hakkından mahrum kalmaması için bir okul açtı.

İsrail'in "eğitim kırımı" politikası Gazze'de 2 yıl boyunca yoğun şekilde uygulandı. Saldırılarda okulların yüzde 95'i zarar görürken, 785 bin öğrenci eğitimden mahrum edildi, binlerce öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti.

Saldırılar, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesle "kısmen" durmuş olsa da anlaşmanın hükümleri İsrail tarafından çiğnendiği için çökmüş durumdaki eğitim, sağlık ve alt ve üstyapının iyileştirilmesine dönük hiçbir çaba kayda geçmedi.

Gazze'nin imarının ve çöken sağlık ve eğitim sistemlerini eski haline getirmenin uzun yıllar alacağının bilincinde olan Filistinliler ise kendi kısıtlı imkanlarıyla girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Okulda 150 öğrenci eğitim görüyor

Bu girişimlerden biri de İsrail ordusunun işgal ettiği Sarı Hat yakınlarındaki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir grup öğretmenin kurduğu El-Meda Okulu oldu.

İlkokuldan lise 9'a kadar sınıfların bulunduğu "çadır" okuldaki 150 öğrenci, sıra olmadığı için yıkılan evlerin enkazlarından toplanan tuğlalar üzerinde yazıyor, yerde oturuyor ve birkaç ders için tek defter kullanmak zorunda kalıyor.

Ama öğrenciler, tüm bu imkansızlıklara rağmen uzun zamandır eğitimden mahrum kalmalarının da etkisiyle şevkle ve gayretle derslere katılıyor.

Şartlar zor olsa da ilgi büyük

Girişimi başlatan öğretmenlerden Mahmud en-Neccar, Gazze'nin kuzeyinde çökmüş durumdaki eğitim sistemini kurtarmak için okul açmaya karar verdiklerini söyledi.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 12 gönüllü hocayla öğrencilerin eğitim hakkından mahrum kalmaması için yola çıktılarını kaydeden Neccar, "İmkanlar yeterli olmasa da ayağa kalktık, enkazın altından yeniden doğduk. Sosyal sorumluluğumuzdan hareketle, bu bölgede ücretsiz bu girişimi hayata geçirdik. Tehlikeli bir bölgedeyiz ama öğrenciler ve aileleri eğitim sürecine devam etmekte kararlı." dedi.

Öğretmenlerden Melek Ebu Neda, El-Meda Okulunun, Sarı Hat yakınında Cibaliya Mülteci Kampı'nın enkazı üzerinde kar amacı gütmeyen bir okul olarak kurulduğunu söyledi.

Ebu Neda, kırtasiye malzemeleri ve öğrencilerin üzerinde yazı yazacakları sıraları olmamasına ve psikolojik olarak çok yorgun olmalarına rağmen okula ilginin büyük olduğunu ve çocukların okumak istediğini dile getirdi.

Çocukların 2 yıl boyunca zihnine kazınanları silmeye çalışıyorlar

Bir diğer öğretmen Fida el-Vahidi ise çocukların 2 yıllık bir saldırı döneminden çıktıklarına ve bu atmosferin onların ruhunda ve zihin yapısında olumsuz etkiler ve izler bıraktığına vurgu yaptı.

Vahidi "2 yıl boyunca çocukların zihnine 'sabahları kalkacakları, aşevleri ve su kuyruklarında bekleyecekleri' bilgisi kazındı. Biz çocukların bu düşünce yapısını değiştirmek için böyle bir eğitim merkezi açmaya karar verdik." dedi.