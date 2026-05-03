Gazzeli genç kız, düğününe 10 gün kala İsrail kurşunuyla yoğun bakıma girdi Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Meğazi Mülteci Kampı'nda yaşayan 19 yaşındaki Hala Derviş, 1 Mayıs'ta yapılması planlanan düğününe günler kala başına isabet eden kurşunla ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı.

Düğününe 10 gün kala İsrail saldırısında ağır yaralanan genç kız, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ancak İsrail'in saldırıları sonucu büyük ölçüde yıkıma uğrayan ve sağlık sisteminin neredeyse çöktüğü Gazze'de, Hala Derviş'in gerekli tıbbi müdahaleyi alma imkanı bulunmuyor.

Hala Derviş'in ailesi, kızlarının tedavi için Gazze dışına çıkarılmasını istiyor.

Baba, yaşadığı olayın şokunu atlatamıyor

Baba Salim Derviş, akşam namazı sonrası yemek için hazırlık yaptıkları sırada camdan gelen kurşunun kızının başına isabet ettiğini söyledi.

Yaşadığı şoka işaret eden acılı baba "O günden beri kızımın kanlar içinde yere serilen görüntüsü özümün önünden gitmiyor, unutamıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistinli baba, kızının Gazze dışına çıkarılarak tedavi olmasını istediklerini vurguladı.

Evlenmek için 1 yıl beklediler, düğüne 10 gün kala ayrı düştüler

Hala Derviş'in nişanlısı Muhammed Şireyhi ise çaresizce genç kızın iyileşeceği günü bekliyor.

Şireyhi, düğüne 10 gün kala başından vurulan müstakbel eşinin durumun kritik olduğunu ve kurşunun kafatasından çıkarılamadığını belirtti.

"Tüm gelin adayları gibi o da düğün için hazırlık yapıyordu, mutluydu, heyecanlıydı. O, ailesinin evlenecek son, ben ise tek çocuğuydum. 11 Mayıs 2025'te nişanlanmıştık ama yaşadığımız koşullar nedeniyle nişanlılığımız biraz uzun sürdü." diyen Şireyhi, uzun süre bekledikleri mutluluğa kavuşamadan ayrılığı yaşadıklarını dile getirdi.

Bir an önce nişanlısına kavuşmayı dileyen Şireyhi, Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası kurumlara seslenerek, nişanlısının tedavisi için acil yardım çağrısında bulundu.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürürken bölge dışına çıkışlara da yoğun kısıtlama getiriyor. Hasta ve yaralı binlerce Filistinli, umutsuzca tedavi için Gazze dışına çıkarılacakları günü bekliyor.