Gazzeli Esma'nın en büyük hayali Mescid-i Aksa'da namaz kılmak

ERZURUM - Fahrettin Gök

Türkiye'ye doktora eğitimi için geldikten sonra İsrail askerlerince 2 kardeşi ve çok sayıda akrabası şehit edilen ve çocuklarından bir yıl ayrı kalan Gazzeli Esma Yunus, Türk vatandaşlığına geçip en büyük hayali olan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyor.

Lübnan'daki Al Jinan Üniversitesinde 3 yıl önce Kur'an tefsiri üzerine ilk doktorasını tamamlayan 31 yaşındaki Gazzeli Esma Yunus, ardından Filistin halkına destekleri dolayısıyla umut kapısı olarak gördüğü Türkiye'de ikinci doktorasını yapmak için başvuruda bulundu.

Esma Yunus, Türkiye'nin kabulü sonrası eşi ve üç çocuğunu Gazze'de bırakarak Atatürk Üniversitesinde aynı branşta doktora yapmak üzere 2,5 yıl önce Erzurum'a geldi.

Eğitimini sürdürürken İsrail askerlerinin bombardımanı ve açtıkları ateş sonucu biri kız iki kardeşi ile çok sayıda akrabasını şehit veren Yunus'un, annesi ve bazı akrabaları da aynı saldırılarda gazi oldu.

Yunus, bir yıl boyunca eşi Muhammet ile çocukları Farah, Zeyneddin ve Muhiddin ile internet üzerinden sınırlı olarak görüşebildi. Gazzeli doktora öğrencisi, üniversitenin verdiği bin 400 liralık burs sayesinde daha sonra eşini ve çocuklarını yanına alarak Erzurum'da bir eve yerleşti.

Palandöken ilçesinde ailesiyle mutlu bir yaşam süren Yunus, doktora tezini hazırlarken annelik vazifesini de yerine getiriyor.

Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük sevgi besleyen Yunus ve ailesi, evlerini Filistin ve Türk bayraklarıyla donatıp duvarlarını da Erdoğan'ın resimleriyle süsledi.

Atatürk Üniversitesi yönetimi de başarılı bir doktora süreci geçiren Yunus'un, "Uluslararasılaşma" faaliyetleri kapsamında İlahiyat Fakültesinde açılan Arapça İlahiyat Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak sözleşmeli kadroya alınması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvuru yaptı.

Gazzeli Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hayali olan Mescid-i Aksa'da namaz kılma düşüncesini yerine getirmek için Türkiye'ye geldiğini ve bu rüyasının Erzurum'da gerçekleşmeye başladığını belirtti.

Türkiye'ye geldikten sonra çocukları ve eşini Filistin'de bırakmak zorunda kaldığını anlatan Yunus, "Üniversitede kaydımı yaptırarak eğitime başladım. Çocuklarım ile yaptığım görüntülü konuşmalarda onları 70 yıllık İsrail zulmünden kurtarmak için gittiğimi söylüyordum. Hem okuyordum hem de onları düşünüyordum. Allah büyük, inşallah kavuşacağız diyordum." dedi.

"Anne gökyüzünde çok uçak var ama bomba yok"

Yunus, Erzurum'da ailesiyle rahat ve mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eşim Türkçeyi az bildiği için şu anda çalışmıyor. Doktora için verilen bin 400 liralık destekle evimizi geçindiriyorum. Büyükşehir Belediyesi, Göç İdaresi Müdürlüğü ve Dar'ul Erkam Kur'an Okulu da bize destek veriyor. Çocuklarımın benim gibi azimli olmalarını, doktora eğitimine kadar eğitimlerini tamamlamalarını istiyorum. Burada Türkçe kursuna da gidiyorum. İkinci doktora için şimdi tez yazıyorum, profesör olacağım inşallah. Kur'an okuyup tefsirini bilmeyenlere öğretebilirsem mutlu olacağım. İnşallah herkes Arapça ve tefsir öğrenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi ahlaklı nesil yetişmesini istiyorum. Çocuklarım bana 'anne gökyüzünde çok uçak var ama bomba yok' diyorlar. Burada 24 saat, orada ise günde sadece 4 saat elektrik ve su vardı. Kıldığım her namaz ve vardığım her secdede Allah'a şükrediyorum."

"Mescid'i Aksa'da namaz kılmak istiyorum"

Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı görebilmenin hayalini kurduğunu aktaran Yunus, "Başkentimiz Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya çok yakın olmama rağmen hiç göremedim, sadece televizyondan izledim. İsrail askerleri sadece yaşlılara izin veriyor. Kız kardeşim Avrupa'da bir ülkenin vatandaşlığını alıp Mescid'i Aksa'da namaz kıldı. Eğer hayalimiz olan Türk vatandaşlığına geçebilirsek her şey bizim için kolaylaşacak. Oraya gidip namaz kılmak istiyorum. Annem ve babam, eşimin anne ve babası gitti. Ayrıca anne, baba ve kardeşlerimle 3 yıl sonra görüşme şansım olacak. Çocuklarım 'Kudüs'ü neden göremiyoruz' diye bana soruyor." diye konuştu.

YÖK'e başvuru yapıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise Türkiye açısından Filistin ve Gazze'nin çok önemli olduğunu belirterek, "Üniversite olarak 'Yeni nesil dönüşüm tasarım projesi' gereği uluslararasılaşmak bizim önemli misyonumuz ve görevimiz. Dolayısıyla üniversitemizde misafir öğretim üyesi ve gerekse misafir öğrencilerimiz bizim için önemli. Esma kardeşimizin Dr. Öğr. Üyeliği için YÖK'ten talepte bulunduk. İnşallah yakın zamanda YÖK'ten izin gelirse İlahiyat Fakültesinde öğrencilerimizin eğitimine katkı vereceğine inanıyorum. Esma kardeşimizi eğitim ordumuza katmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.