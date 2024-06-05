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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli çocuklar: İsrail askerleri zorla kıyafetlerimizi çıkardı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Karara beldesinde Filistinli çocuklar, beldeye baskın düzenleyen İsrail ordusunun kendilerini üst kıyafetlerini çıkarmaya ve evlerini terk etmeye zorladığını söyledi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Halime Afra Aksoy  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Gazzeli çocuklar: İsrail askerleri zorla kıyafetlerimizi çıkardı

Gazze

Filistinli çocuklar, İsrail askerlerinin Karara beldesine düzenlediği baskını ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail askerlerinin beldeye girerek bazı evlere baskın düzenlediğini ve bölge sakinlerini ateş açmakla tehdit ettiğini dile getiren Filistinli çocuklar, sonrasında kendilerini evlerinden dışarı çıkmaya ve üzerlerindeki kıyafetleri çıkarmaya zorladığını aktardı.

Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun, aralarında kadınların da olduğu bölge sakini bazı akrabalarını alıkoyduğunu ifade etti.

İç çamaşırları ile kalan çocuklardan bir kısmı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sığındı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Karara beldesine baskın düzenleyerek bölgeye yoğun şekilde ateş açmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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