Gazzeli anne, İsrail'in saldırıları sonucu enkaz altında kalan çocuklarının naaşının çıkarılmasını istiyor
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda eşini ve 5 çocuğunu kaybeden Filistinli kadın, enkaz altında mahsur kalan 4 çocuğunun cenazelerinin çıkarılmasını ve onları toprağa vermeyi istiyor.
Gazze
Filistinli kadınlar, İsrail saldırıları, işgali ve yol açtığı insani felaket nedeniyle ölüm, yaralanma, yerinden edilme ve alıkonulma gibi çeşitli ihlaller nedeniyle 5 aydır zorlu bir hayat sürüyor.
Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlanırken, Gazze'de kadınlar ölüm kalım mücadelesi veriyor.
Çocukları yetim kalan ya da onları kaybeden, kendisi dul, yaralı veya evsiz kalan kadınlar dünyanın kutladığı bu günü İsrail saldırıları, yıkım, açlık, susuzluk ve soykırımın gölgesinde karşılıyor.
Filistinli kadınlar, dünyadaki diğer kadınlar gibi güven içinde yaşamayı, savaşın durmasını, evlerine dönmeyi, çocuklarının ölüm, yıkım ve bombardımandan uzak güvenli bir hayat sürmesini istiyor.
Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 8 bin 900 Filistinli kadın öldürüldü, 23 bini de yaralandı.
Saldırılar 5 ayı geride bırakırken yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu belirtiliyor.
Gazze'de kadınlar, saldırılar sürecince sayısız ihlallere uğradı
Kuzeydeki Gazze kentinden güneydeki Refah'a göç eden 32 yaşındaki 6 çocuk annesi Emani Casır el-Hur, 4 ay önce bombalanan evlerinin enkazında mahsur kalan 4 çocuğunun naaşlarının artık çıkarılmasını istiyor.
AA muhabirine konuşan Hur, yaklaşık 4 ay önce Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'ndeki 3 katlı evlerinin bombalandığını, eşini ve 5 çocuğunu kaybettiğini, geriye sadece bir çocuğunun kaldığını söyledi.
Hur, "Sivil savunma ekipleri enkaz altından sadece eşim ve bir çocuğumun naaşlarını çıkarabildi. 4 çocuğumla beraber toplam 5 yakınım hala enkaz altında. Saldırı olduğunda küçük çocuğumla beraber Eş-Şati Mülteci Kampı'nda babamların evindeydim. Geriye bir tek o evladım kaldı." dedi.
Enkaz altında mahsur kalan 4 çocuğunun naaşlarının çıkarılmasını bekleyen Hur, evlatlarını defnetmeyi ve ziyaret edeceği bir kabirlerinin olmasını istediğini aktardı.
Hur, Filistin'deki kadınları direnişin ve sabrın simgesi şeklinde nitelendirerek, bu kadınların, binlerce şehidin ve yaralının annesi, eşi ve kız kardeşi olduğunu ve acılar karşısında sebat gösterdiğini dile getirdi.
"Eşimi ve 5 evladımı şehit vermeme rağmen geride kalan tek çocuğum için hayata tutunuyorum." diyen Hur, şöyle devam etti:
"Gazze'de kadınlar, saldırılar sürecince sayısız ihlallere uğradı. Öldürüldüler, yerlerinden edildiler, yaralandılar. Acil tedaviye ihtiyaçları olanlar var. Birçoğu zor insani durumlarla karşı karşıya."
İsrail saldırıları, ablukası ve işgali nedeniyle çeşitli ihlallere maruz kaldıklarını, yiyecek yemeklerinin, sığınacak evlerinin olmadığını dile getiren Hur, İsrail'in 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine yönelik muhtemel kara işgalinden de endişe ettiklerini sözlerine ekledi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
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