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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti

Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınlarının dün gece Mısır'a geçtiği bildirildi.

Büşranur Koca  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Gazze'den 68 Türk vatandaşı ve yakınları Mısır'a geçti

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 68 Türk vatandaşı ve yakınları dün gece Gazze'den Mısır'a geçti.

Bu kişilerin bugün Türkiye'ye gelmeleri öngörülüyor.

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