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Dünya

Gazze'deki yangının şahitleri o anları "hayatları boyunca unutamayacaklarını" söylüyor

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına şahit olanlar yaşadıkları üzüntü ve şaşkınlığı AA'ya anlattı.

Safiye Karabacak, Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 19.11.2022
Gazze'deki yangının şahitleri o anları "hayatları boyunca unutamayacaklarını" söylüyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cebaliya Mülteci Kampı'nda 21 kişinin ölümüne sebep olan yangının şahitleri "hayatlarının sonuna kadar o günü unutamayacaklarını" belirtiyor.

Ebu Raya ailesinin üyelerinden birinin doktora mezuniyeti kutlandığı sırada çıktığı belirtilen yangın, bölge sakinlerinde büyük bir şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu.

Elim olayın ardından ülkede ulusal yas ilan edilirken, Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, yangınla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması amacıyla bir komitenin görevlendirildiğini söyledi.

Ailenin komşuları binadan yükselen yardım çığlıklarını, duvarlara tırmanarak ilkel yöntemlerle yangını söndürmeye çalışmalarını, yaşanan korku dolu anları AA muhabirine anlattı.

Yangına şahit olanlar "o günün hayatlarının en zor günlerinden biri olduğunu ve hayatlarının sonuna kadar o günü unutamayacaklarını" ifade etti.

Oğullarının yurt dışından dönüşünü kutlamak için toplanmışlardı

Bölge sakinlerinden Şevki Avde, 17 Kasım Perşembe günü saat 18.30 sıralarında çıkan yangının, binanın üçüncü katındaki dairede başladığını söyledi.

Filistinli Avde, "Komşular ve gençler hızla yardıma koştu, binanın kapıları kilitli olduğundan kapıyı kırmaya çalıştılar ancak girişimler başarısız oldu. Bazı gençler, evin duvarlarına tırmanıp, birinci kata ulaştı. Pencerelerin birinden içeri girip dış kapıları açarak yanan binadan insanları kurtarmak için çabaladılar ama dairenin kapısını açmakta zorlandılar. O sırada sivil savunma ekipleri olay yerine geldi." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin ve polisin daireye girmeyi başardığını ancak ev sakinlerinin cansız bedenleriyle karşılaştıklarını aktaran Avde, "Ailenin yakınları, yangında yaşamını yitirenlerin doktorasını yaptıktan sonra yurt dışından gelen oğullarının dönüşünü kutlamak için toplandıklarını söylüyor." ifadelerini kullandı.

"O gece, tüm Gazze için çok zordu"

Yangına tanık olan Filistinli genç Muhammed Ebu Hatır da olay yaşandığı sırada ve sonrasında uzun saatler sokakta olduğunu belirterek, "Binadan çıkarılan ceset görüntüleri dehşet vericiydi. Bu görüntüleri hayatım boyunca unutamayacağım." diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Ebu Hatır, yangından kurtulan olmaması karşısında şok yaşadıklarını vurguladı.

Kendisini en çok etkileyen şeyin "yardım çığlıkları" olduğunu ifade eden Ebu Hatır, "Yardım isteyen çocukların çığlıklarını duymak orada bulunan herkes için gerçekten çok zordu. Yardım etme imkanı olmayan olay yerindeki herkes ağlıyordu." diye konuştu.

Yangının bir başka tanığı Rıfat el-Mısri de "O gece, tüm Gazze için çok zordu. Bu tür birçok haber alıyoruz. Yaralılar ya da bir ölü gibi haberler duyuyoruz. Ama bu sayıda bir can kaybı şok edici." dedi.

Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada 17 Kasım'da çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.

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