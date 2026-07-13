Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten 2025'e kadar uyguladığı soykırıma varan saldırılarının tarım ve hayvancılık sektöründe benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığını belirtti.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı, İsrail saldırılarında tarım ve hayvancılık sektöründeki yıkımın boyutunu açıkladı Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten 2025'e kadar uyguladığı soykırıma varan saldırılarının tarım ve hayvancılık sektöründe benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığını belirtti.

Bakanlık açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de ağır yıkım ve saldırıları, ziraî üretimin ve altyapının neredeyse tamamen çökmesine neden oldu.

Yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) analizleri ve resmi tarım veri tabanlarına dayanan değerlendirmelere göre, Gazze'deki tarım sektörünün birçok alanındaki hasar oranı yüzde 85'i aştı.

Bölgede tarım sektöründe oluşan hasarın 3,49 milyar dolara ulaştığı; bunun 1,90 milyar dolarını doğrudan, 1,59 milyar dolarını ise dolaylı zararlar oluşturduğu kaydedildi.

Ziraî üretim sektörü, ürün üretimindeki keskin düşüş nedeniyle yerel gıda arzını sağlama kapasitesinde ciddi gerileme yaşadı. Bölgede toplam 182 bin 247 dönüm tarım arazisinin yaklaşık 158 bin 909 dönümü zarar gördü, toplam hasar oranı yüzde 87,1'e ulaştı.

Saldırılar sulama sistemini de çökertti

Ayrıca İsrail'in iki yıl boyunca uyguladığı soykırım, sulama sisteminin de neredeyse tamamen çökmesine yol açtı.

Tarım alanında kullanılan yaklaşık 8 bin 700 su kuyusu tamamen hizmet dışı kaldı, 3 bin 828 su havuzu zarar gördü ve su hattının 1371 kilometrelik bölümü tahrip edildi.

Hayvancılıktaki zarar yüzde 90'ları aştı

İsrail'in bölgeyi yerle bir eden saldırıları, tarımın yanı sıra hayvancılık sektöründe de ciddi hasara yol açtı. Gazze'de hayvansal üretimdeki zarar yüzde 90,3'e ulaştı.

Bu kapsamda 5 bin 450'den fazla büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği ile yaklaşık 2 bin 300 kümes hayvanı çiftliği zarar gördü.

Yaklaşık 69 bin büyük ve küçükbaş hayvan ile 2,79 milyon kanatlı hayvan telef oldu; 28 bin 400 arı kovanı da zarar gördü.

Bu tablo, hayvansal üretim sisteminde geniş çaplı kayıplara işaret ediyor.

Soykırım, Gazze'nin önemli geçim kaynaklarından balıkçılık sektörünü de ağır şekilde etkiledi.

Saldırılarda 1674 balıkçı teknesi ve avlanma aracı, 7 su ürünleri yetiştiriciliği tesisi ile çift amaçlı kullanılan yaklaşık 450 havuz zarar gördü.

Ayrıca bölgedeki tek balık kuluçkahanesi de tahrip edildi, bu nedenle balıkçılık ve su ürünleri üretim faaliyetleri neredeyse tamamen durdu.

Ziraî altyapı da hedef alındı

Bölgedeki ziraî altyapı ağır hasar gördü, 93 fide üretim tesisi, 134 tarımsal soğuk hava deposu neredeyse tamamen tahrip oldu.

Bunun yanı sıra kamuya ait tarım merkezleri, veteriner laboratuvarları, araştırma istasyonları ve su arıtma tesislerinde geniş çaplı yıkım meydana geldi. Balıkçı tesisleri, limanlar ve bunlara bağlı hizmet altyapısı da ciddi zarar gördü.

Bakanlıktan "acilen harekete geçilmesi" çağrısı

Tarım Bakanlığı, benzeri görülmemiş bu yıkımın ziraî üretim sistemini neredeyse tamamen felç ettiğini ve Gazze Şeridi sakinlerinin gıda güvenliğinde ciddi bir gerilemeye yol açtığını belirterek binlerce ailenin geçim kaynağını kaybettiği, bunun da insani yardım ve acil yardım desteklerine bağımlılığı artırdığını ifade etti.

Bakanlık, bölgedeki mevcut tablo karşısında uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, donör ülke ve kuruluşlara tarım sektörünün yeniden canlandırılması, rehabilitasyonu ve toparlanmasının desteklenmesi ile tarımsal altyapının yeniden inşası için acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

Çiftçi, balıkçı ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yeniden üretime başlamalarının sağlanmasının, Gazze Şeridi'nde gıda güvenliğinin güçlendirilmesine ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine katkı sunacağı vurgulandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve yaklaşık iki yıl devam eden ağır saldırılarında, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, yaralandı, birkaç defa zorla yerinde edildi, aç bırakıldı; bölgedeki yapılar ve altyapılarda ciddi hasar meydana geldi.

İsrail bölgede 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1108 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 578 kişi yaralandı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 231, yaralı sayısı 173 bin 686 olarak açıklanmıştı.