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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında 85 çalışanımız hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 85 çalışanının öldürüldüğünü, 56 aracın ve 17 ofisin ise tahrip edildiğini duyurdu.

Hosni Nedim, Halime Afra Aksoy, Aysar Alais, Safiye Karabacak  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail saldırılarında 85 çalışanımız hayatını kaybetti

Gazze/Kudüs

Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'de görev yapan sivil savunma ekiplerine ve müdürlüğe ait araç ve merkezlere düzenlediği saldırılara ilişkin bir açıklamada yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivil savunma birimi çalışanı 85 kişi yaşamını yitirdi, 301 kişi yaralandı, 20 kişi ise İsrail askerlerince alıkonuldu.

Saldırılarda müdürlüğe ait merkez ve ofislerden 14'ü tamamen, 3'ü kısmen yıkıldı.

Sivil savunma ekiplerine ait araçları da hedef alan İsrail ordusu; itfaiye, kurtarma, hızlı müdahale, su tankeri, ambulans ve idari olmak üzere 56 aracı da tahrip etti, 40'ını tamamen kullanılmaz hale getirdi.

Saldırılarda sivil savunma merkezleri 6 kez doğrudan vuruldu, ekipler 17 kez saha görevlerinde hedef alındı. Bu saldırılar, tahminen 1 milyon 300 bin dolar değerinde hasara yol açtı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma sistemini tamamen devre dışı bırakmaya zorladığı ve ekipleri zorla Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine gönderdiği vurgulandı.

İsrail ordusu Doğu Kudüs'ün kuzeybatısında Filistinlilere ait iki tesisi yıktı

Rafat Köy Meclisi Başkanı Sadık Cibr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, köyün çevresine buldozerlerle baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusunun içinde yüzme havuzu ve spor salonu bulunan bahçeyi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını söyleyen Cibr, İsrail'in birkaç yıl önce inşa edilen söz konusu iki tesise "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda oldukları gerekçesiyle gerekli izinleri vermeyi reddettiğini aktardı.

Rafat köyünün arazilerinin yüzde 80'inin "C bölgesi" olarak sınıflandırılan alanda olduğunu ve İsrail'in burada Filistinlilerin herhangi bir yapı inşa etmesine izin vermediğini kaydeden Cibr, "İşgalciler daha önce köydeki 25 tesis ve evi yıkacağını bildirdi. Yıkımların önümüzdeki dönemde uygulamaya geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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