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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 22 gündür bölgenin kuzeyinde çalışamıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle 22 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hiçbir çalışma yürütemediğini duyurdu.

Amer Fouad Fouad Solyman, Ekrem Biçeroğlu, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 22 gündür bölgenin kuzeyinde çalışamıyor

Gazze/Kudüs/İstanbul

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma çalışmalarının aksaması nedeniyle binlerce Filistinlinin tıbbi ve insani destekten mahrum kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm bölgelerde 22 gündür sivil savunma ekipleri devre dışı kaldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda sivil savunma ekiplerini de hedef aldığı, ekiplerin askerler tarafından bölgeden kovulduğu veya alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası yardım kuruluşlarına "Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinliye acil yardım eli uzatılması" çağrısında bulunuldu.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırırken bu bölgelere yardım girişini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı daha da şiddetlendiriyor.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, olay Batı Şeria'nın güneyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınında bir trafik kazasının meydana geldiği bölgede yaşandı.

Kazanın olduğu bölgede toplanan yaklaşık 100 kişilik gruptaki bir Filistinlinin bir İsrail askerinin silahını almaya çalıştığı öne sürüldü.

İsrail askerinin silahını almaya çalıştığı iddia edilen Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin trafik kazası sonrası bölgede toplanan Filistinlilere açtığı ateşte bir kişinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin göğsünden ve elinden ağır yaralanan 40 yaşlarında bir Filistinliyi tedavi altına aldıkları aktarılmıştı.

El Halil'deki El-Ehli Hastanesi'nden bir kaynak, 40 yaşlarında göğsünden yaralanan bir kişinin hastaneye getirildiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, çok sayıda askeri buldozer eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan'a bağlı El-Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail ordusu, burada Filistinli Naim er-Ruveydi'ye ait evi yerle bir etti.

"Ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkılan evin olduğu alanda, mahalle halkının evlerini korumak için toplanılan "Direniş Çadırı" da bulunuyordu.

İsrail ordusu, Ekim 2023'ten bu yana Kudüs'te yaklaşık 360 ev ve yapıyı "ruhsatsız olduğunu" ileri sürerek yıktı.

Kudüs Valiliğine göre, İsrail yönetimi bu yıkımları bölge halkını yerinden etmeyi ve onları tarihi ve ulusal meşru haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan bir politika kapsamında gerçekleştiriyor.

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları; Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.

Söz konusu kurumlar Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

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