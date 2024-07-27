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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sivil Savunma: Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi

Gazze Şeridi'nde 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin, Gazze içinde çeşitli bölgelere zorunlu göç ettiği, bu göçlerden çoğunun kuzeyden güneye gerçekleştiği bildirildi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Gülşen Topçu  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Gazze'deki Sivil Savunma: Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi

İstanbul

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.

Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.

Yüzbinlerce kişinin sığındığı mekanların güvenli olmadığı ve çoğu çocuk ve kadın binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin İsrail'in saldırılarında öldüğü ifade edilen açıklamada, uluslararası insancıl hukukun, tüm sivillerin korunmasını garanti ettiği ve korkutma, şiddet veya aç bırakma yoluyla zorla göç ettirilmelerini yasakladığı vurgulandı.

İsrail'in son haftalarda barınma merkezlerine yönelik saldırıları yoğunlaştırdığına işaret edilen açıklamada, bugün Deyr el-Belah'ta sığınmacıların barındığı Hadice Okuluna düzenlenen saldırıda da 15'i çocuk, 8'i kadın olmak üzere 31 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.


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