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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatının ekipman ve araçlarının yüzde 60'ından fazlasının İsrail'in saldırıları nedeniyle kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Gazze'deki Sivil Savunma: Ekipman ve araçlarımızın yüzde 60'dan fazlası hizmet dışı kaldı Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

Gazze

Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, 300 günü aşan saldırılar ve yakıt sıkıntısı nedeniyle karşılaşılan zorluklara ilişkin bilgi verildi.

Teşkilatın envanterindeki araç ve ekipmanların yüzde 60'ından fazlasının İsrail saldırıları ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığı ayrıca ambulans ve itfaiye araçlarının çalışması için gereken yakıtın bulunamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarıyla yapılan pek çok istişare ve toplantılar ile bu kuruluşların verdiği yakıt tedarik vaatlerine rağmen teşkilata gereken yakıtın sağlanmadığı aktarıldı.

Teşkilatın insani görevini yerine getirememesinin bütün sorumlusunun uluslararası ve insani kuruluşlar olduğu dile getirildi.

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