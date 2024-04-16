Dolar
32.50
Euro
34.53
Altın
2,369.85
ETH/USDT
3,011.30
BTC/USDT
61,834.00
BIST 100
9,560.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlara "büyük bir sağlık felaketinin yaşanmaması için bölgedeki hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısında bulundu.

Yakoota Al Ahmad, Esat Fırat  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından "hastanelere acil jeneratör temin edilmesi" çağrısı

Gazze

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırıların 193'üncü gününde, hastanelerde 24 saat tam kapasite çalışan jeneratörlerin duracağı yönünde büyük bir korku var." ifadesi kullanıldı.

Jeneratörlerin durması halinde zaten büyük bir felaketle karşı karşıya olan Gazze Şeridi'nin yaşadığı felaketin daha da katlanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası kurumlara "yeni jeneratörlerin temin edilmesi ya da hastanelere ulaşan elektrik hatlarının onarılması" çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
Yargıtay Başkanı 18. turda da seçilemedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ve beraberindeki heyeti kabul etti
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye'yi ziyaret edecek
Rize-Artvin Havalimanı'nı mart ayında 72 bini aşkın yolcu kullandı

Benzer haberler

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor

İsrail'in 193 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı

easyJet, İsrail'e uçuşlarını 27 Ekim'e kadar askıya aldı

TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak

TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu
İran'dan "İsrail saldırırsa daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız" açıklaması

İran'dan "İsrail saldırırsa daha önce kullanmadığımız silahları kullanmaya hazırız" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet