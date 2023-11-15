Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yaralı 155 çocuk BAE'ye tahliye edilecek
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği yoğun saldırı ve sıkılaştırdığı abluka nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nden yaralı 155 çocuğun Birleşik Arap Emirlikleri'ne tahliye edileceğini açıkladı.
Amman
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, 17 Kasım Cuma günü Gazze Şeridi'nden tahliye edilerek BAE'de tedavi altına alınacak yaralı 155 çocuğun isim listesine yer verildi.
Söz konusu çocukların, cuma günü yerel saatle 08.00'de refakatçileriyle birlikte Refah Sınır Kapısı'na gelmeleri istendi.