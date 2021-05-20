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Dünya

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut zarar gördü

Halime Afra Aksoy   | 20.05.2021
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut zarar gördü

Gazze

Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konutun tamamen zarar gördüğü bildirildi.

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