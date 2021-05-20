Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konut zarar gördü
Gazze
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1800 konutun tamamen zarar gördüğü bildirildi.
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