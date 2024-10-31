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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: Kuzeydeki sağlık sektöründe yaşanan felaket tüm tahminlerin ötesinde

İsrail'in yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin tüm tahminlerin ötesinde bir felaket ve trajediyi yaşadığı belirtildi.

Amer Fouad Fouad Solyman, Gülşen Topçu  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Gazze'deki hükümet: Kuzeydeki sağlık sektöründe yaşanan felaket tüm tahminlerin ötesinde Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri yıkarak ve yakarak, 1000'den fazla doktor, hemşire ve sağlık personelini öldürerek ve hastanelere tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt girişini engelleyerek sağlık sistemini tamamıyla yok etmeye çalıştığı ifade edildi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çöküşünden, İsrail'in yanı sıra müttefikleri ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer ülkelerin de sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, dünya sağlık sisteminin de hastaneler ile sağlık çalışanlarının korunmasını öngören uluslararası kanunları uygulamadaki başarısızlığından ötürü bu felakette payı bulunduğu kaydedildi.

Sağlık sisteminin karşı karşıya kaldığı felaket ve trajedinin tüm tahminleri aştığı, Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının, hastane çevresi sürekli olarak hedef alındığı için ameliyatları yapamadığı ve hasta ve yaralıları ölüme terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'nin 3. katına düzenlediği saldırı nedeniyle tıbbi malzemeler ile yaralıların bulunduğu bölümlerde yangın çıktığı, 4 sağlık çalışanının vücutlarında da yanıklar oluştuğu bilgisi verildi.

Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemine karşı işlenen "katliamın" en sert ifadelerle kınandığı belirtilen açıklamada, sağlık sisteminin korunması ve işler halde kalması için uluslararası topluma "hukuki, uluslararası ve tarihi sorumluluklarını üstlenme ve kararlı adımlar atma" çağrısı yapıldı.

Hamas'tan hastane saldırısına kınama

Öte yandan Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği saldırı ve Meşru Beyt Lahiya'da işlediği katliamların, savaş suçu ve etnik temizlik kampanyasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumun, faşist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği vahşi soykırıma sessiz kalışının kınandığı vurgulanan açıklamada, "Bu suçlar ve bunlara sessiz kalınması, ABD'ye teslim olan uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olarak kalacak." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine 5 gün önce ulaştırdıkları tıbbi malzemelerin bombalanarak yok edildiğini bildirmişti.

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