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Dünya

Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu

Hamdi Yıldız  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 16 bin 248 oldu Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

Gazze
Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı 349 artarak 16 bin 248 oldu. Ölenlerin 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadınlardan oluşuyor.

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