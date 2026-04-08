Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de bir gazeteci daha hayatını kaybetti Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneybatısında sivil bir aracı hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin saldırıya uğrayan araçtan 2 kişinin cansız bedeni ile yaralı bir kadını çıkardığı aktarıldı.

[1/16] İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Nablusi kavşağında içinde Filistinli bir gazetecinin bulunduğu aracı hedef aldı. Saldırı sonucunda Aljazeera Mübaşir muhabiri Muhammed Veşah hayatını kaybetti. Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise sivil araçta yaşamını yitiren 2 sivil ve yaralı bir kadın Gazze kentindeki Kudüs Hastanesi'ne getirildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinde düzenlenen saldırıda ölen 2 sivilden birinin gazeteci olduğu belirtildi.

Söz konusu saldırı sonucu Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu Ekim 2023'ten beri ölen gazeteci sayısının 262'e ulaştığı ifade edildi.

"İsrail işgalinin Filistinli gazetecileri sistematik biçimde hedef almasını, öldürmesini ve suikastlar düzenlemesini en güçlü şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ile Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın kuruluşlarının Gazze'deki gazetecilere yönelik işlenen suçları kınaması talebinde bulunuldu.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana İsrail'in saldırılarında 736 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 35 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 759 cenazenin çıkarıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 315'e, yaralı sayısının ise 172 bin 137'ye yükseldiği bildirilmişti.