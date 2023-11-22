Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişi öldü
İstanbul
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişinin öldüğü Gazze Şeridi'ndeki kayıpların sayısı yaklaşık bin kişi artarak 7 bine yükseldi.
Gazze’deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532’ye yükseldi
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