Dolar
28.84
Euro
31.37
Altın
1,990.98
ETH/USDT
2,033.30
BTC/USDT
36,550.00
BIST 100
7,987.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişi öldü

Ali Semerci  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişi öldü

İstanbul

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişinin öldüğü Gazze Şeridi'ndeki kayıpların sayısı yaklaşık bin kişi artarak 7 bine yükseldi.

Gazze’deki hükümet: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 404 kişi artarak 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532’ye yükseldi

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: Kudüs'ün özgürlüğü için olmazsa olmazımız çok çalışmak
İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Trakya'da etkili olan yağışlar buğday tohumlarının filizlenmesine yetti
28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
EYAF EXPO kapsamında forum düzenlendi

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişi öldü

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarında 14 binden fazla kişi öldü

İsveç'teki ABD ve İsrail Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İngiliz Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'ye daha fazla yakıt girişine izin verilmesinin önemini vurguladı

BM: Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü

BM: Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
UAEA Başkanı Grossi'den İsrail'e nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına taraf olması çağrısı

UAEA Başkanı Grossi'den İsrail'e nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına taraf olması çağrısı
Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha İstanbul'a ulaştı

Gazze'den Türkiye ve KKTC vatandaşı 100 kişiden oluşan bir kafile daha İstanbul'a ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet