Gazze'deki gazeteciler, İsrail saldırısında öldürülen 6 meslektaşını andı: Gerçeği aktarmayı sürdüreceğiz

İsrail'in Şifa Hastanesi önünde gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alarak 6 basın mensubunu öldürmesinin birinci yılında Gazze'de anma töreni düzenleyen gazeteciler, Filistinlilerin yaşadığı acıları dünyaya duyurmaya devam edeceklerini söyledi.
Mehmet Nuri Uçar, Ramzi Mahmud
10 Ağustos 2026•Güncelleme: 10 Ağustos 2026
Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash / AA
GAZZE
Filistinli Gazeteciler Birliğinin çağrısıyla Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında bir araya gelen gazeteciler, yazarlar ve toplumun farklı kesimlerinden isimler, İsrail'in söz konusu saldırısında öldürülen 6 gazetecinin fotoğraflarını taşıdı.
Gazeteciler, meslektaşlarının hedef alınmasının Gazze'deki gelişmeleri aktarma ve Filistinlilerin yaşadığı acıları belgeleme görevlerini engelleyemeyeceğini vurguladı.
İsrail ordusu, 10 Ağustos 2025'te Şifa Hastanesi önünde gazetecilerin bulunduğu çadıra insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlemiş, olayda Al Jazeera muhabirleri Enes Şerif ve Muhammed Kureyka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirmişti.