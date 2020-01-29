Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,568.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını protesto ederek, birlikte mücadele mesajı verdi.

Halime Afra Aksoy   | 29.01.2020
Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler

Gazze'de toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını lastik yakarak protesto etti. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Abluka altındaki Gazze'nin çeşitli kent ve mülteci kamplarında bir araya gelen Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki gösterdi.

Halkın yoğun katılım gösterdiği gösterilerde İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile Fetih ve Hamas hareketlerinden yetkililer de yer aldı. 

Habib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkı aleyhinde işlenen suçlar ve suistimaller karşısında direneceklerini ve direnişin hakları olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin "suçlu" olduğunu ve kendisini Filistin halkına ve haklarına karşı düşmanca bir konuma koyduğunu ifade eden Habib, "Filistin halkının bu büyük komplo karşısında direneceğini ve adaletli bir meseleyi savundukları için direnişlerinde başarılı olacaklarını" söyledi.

Habib, Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm planlara karşı direnişin tek yolunun Filistinlilerin ulusal ortaklık temelinde bir araya gelmesinden geçtiğini ifade etti.

İslami Cihad yöneticisi, Arap ülkelerini de Filistin meselesi ve tüm bölgeye yayılan siyonist tehdit karşısındaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi

İngiltere, Filistin ve İsrail liderlerinden sözde barış planını dikkatlice incelemelerini istedi

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Rusya'dan ABD'nin sözde planı için 'kararı çatışan taraflar alacak' vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Trump'ın sözde barış planına destek
Lübnan Hizbullahı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki

Lübnan Hizbullahı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki
Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs