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Dünya

Gazze'deki esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'la esir takası anlaşması yapma niyetinde olmadığını ve aileleri oyaladığını belirtti.

Khaled Yousef, Gülşen Topçu  | 26.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Gazze'deki esirlerin aileleri, Tel Aviv'de esir takası talebiyle gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN, esir aileleri Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde gösteri düzenlediğini duyurdu.

Burada basın açıklaması yapan aileler, Netanyahu'nun, kendilerini oyaladığını ve Hamas ile esir takası anlaşması yapma niyetinde olmadığını dile getirdi.

Aileler, Netanyahu'nun, sırf müzakere olsun diye müzakere istediğini kaydetti.

Bakanlık önündeki gösteriye katılan bir esir annesi, "Netanyahu'nun, çocukları için müzakerede bulunmayı istemediğini ve verdiği vaatlerde dürüst olmadığını" ifade etti.

Esir annesi, "İsrail'in, Hamas liderinin öldürülmesi, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması ve Gazze'deki altyapının tahrip edilmesinden sonra zafer imajına sahip olduğunu ama buna rağmen Netanyahu'nun müzakereye yanaşmadığını" aktardı.

Başka bir esir ailesi ise Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı sonsuza kadar sürdürmek istediğini ve esirlerin hayatlarıyla ilgili kararı da İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e bıraktığını savundu.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea'nın Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini "teşvik etmek" için pazar günü Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği belirtilmişti.

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