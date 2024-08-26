Dolar
33.98
Euro
37.96
Altın
2,512.20
ETH/USDT
2,716.30
BTC/USDT
63,235.00
BIST 100
9,565.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'deki Deyr el-Belah Belediyesi: İsrail, iki günde 250 bin Filistinliyi zorla yerinden etti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in bölgenin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve bombalamaları sonucunda son 2 günde yaklaşık 250 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar, Hosni Nedim  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Gazze'deki Deyr el-Belah Belediyesi: İsrail, iki günde 250 bin Filistinliyi zorla yerinden etti

Gazze

Deyr el-Belah Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail'in tahliye yönündeki talep ve tehditleri ile bombalamaları nedeniyle son iki günde 250 bin Filistinlinin, şehrin doğusundan yerinden edildiği ve 25 barınma merkezinin de hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Filistin halkına dayattığı yeni yerinden etme kararları, halk için yeni acılar, yeni bir trajedi ve derinleşen bir felaketle sonuçlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Son iki günde ayrıca 4 su kuyusunun hizmet dışı kaldığı aktarılan açıklamada, kentteki nüfusun yaklaşık yüzde 70'ini besleyen ve hizmet dışı kalan kuyu sayısının 14'e çıkmasıyla halkın su elde etmesini zorlaşacağı ve durumu daha da ağırlaştıracağı kaydedildi.

Geriye kalan büyük bir su tankı da hizmet dışı kalabilir

Tahliye kararlarının aynı zamanda kentte geriye kalan büyük bir su tankını da hizmet dışı bırakma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı aktarılan açıklamada ayrıca, Filistinlilere hizmet veren bir dizi uluslararası yardım kuruluşunun Gazze'den ayrılmasının, İsrail'in yaklaşık 4 ay önce Mısır ile Refah sınır kapısını kapatması nedeniyle halihazırda yaşanan gıda krizini derinleştireceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Deyr el-Belah Belediyesi, uluslararası topluma "belediyeler, hastaneler ve yardım dernekleri de dahil olmak üzere insani hizmet ekiplerinin vatandaşlara gerekli hizmeti sunma yönündeki insani görevlerini yerine getirebilmeleri için acilen müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin tutanağı ortaya çıktı
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı

Benzer haberler

Mısır, İsrail'in Refah Kapısı ve Philadelphi Koridoru'nda hiçbir şekilde var olmasını istemiyor

Mısır, İsrail'in Refah Kapısı ve Philadelphi Koridoru'nda hiçbir şekilde var olmasını istemiyor

Gazze'deki Deyr el-Belah Belediyesi: İsrail, iki günde 250 bin Filistinliyi zorla yerinden etti

Filistin: Aksa kırmızı çizgidir, Ben-Gvir’in sinagog inşa etme çağrısı çok tehlikelidir

İsrail'den Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA saldırısı

İsrail'den Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca İHA saldırısı
Aksa'da "sinagog" inşa etmek istediğini söyleyen İsrailli aşırı sağcı Bakan'a tepkiler büyüyor

Aksa'da "sinagog" inşa etmek istediğini söyleyen İsrailli aşırı sağcı Bakan'a tepkiler büyüyor
Telegram’ın patronunun gözaltına alınmasında neden İsrail konuşuluyor?

Telegram’ın patronunun gözaltına alınmasında neden İsrail konuşuluyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet